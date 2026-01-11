Fiorentina, arriva il Milan al Franchi. Il Corriere Fiorentino: “Ai Viola serve l’impresa”
La Fiorentina torna in campo per la prima gara del suo girone di ritorno e lo fa al Franchi, che alle 15:00 sarà il teatro della sfida che la vedrà contrapposta al Milan. I viola, reduci da due vittorie consecutive in casa e da 7 punti nelle ultime 4, vanno a caccia della prima vittoria in stagione contro una big che potrebbe rilanciarli in classifica.
Vanoli non dovrebbe variare molto l’undici sceso in campo all’Olimpico. In attacco tornerà Kean ad agire da terminale offensivo, con Parisi, Gudmundsson e Solomon che potrebbero agire alle sue spalle.
Prima convocazione anche per l’ultimo arrivato Marco Brescianini, cresciuto proprio in rossonero e arrivato nei giorni scorsi al Viola Park dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di salvezza.
