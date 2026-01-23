Pisilli show in Europa League. Leggo in apertura sui giallorossi: "Roma tra le prime otto"
Il quotidiano Leggo oggi in edicola in prima pagina dedica spazio anche alla Roma, che ha conquistato una vittoria pesantissima nel settimo turno di Europa League. I giallorossi infatti sono riusciti a imporsi per 2-0 sullo Stoccarda, sfruttando la doppietta di Pisilli. Un vero e proprio show quello offerto dal centrocampista, che ha lanciato i capitolini al sesto posto in classifica con 15 punti. Si tratta di un passo in avanti fondamentale per la Roma, che ora vede gli ottavi.
I giallorossi infatti contro i tedeschi hanno piazzato la quarta vittoria di fila nel torneo, la quinta in assoluto considerando tutti i match disputati. La prima fase della Roma, già certa di un posto ai play-off, si chiuderà la prossima settimana in casa del Panathinaikos. L'obiettivo sarà chiaramente vincere per tenersi stretto uno tra i primi otto posti, visto che un pareggio potrebbe non bastare per avanzare agli ottavi.
LAZIO - In primo piano anche il mercato della Lazio, che sembra pronta a salutare Alessio Romagnoli. Il difensore infatti è a un passo dal trasferimento in Qatar, visto il pressing dell'Al Sadd guidato da Roberto Mancini che avrebbe messo sul piatto circa 10 milioni. Un'uscita importante quella dell'ex Milan, che in biancoceleste verrà rimpiazzato da Provstgaard.
