Pisilli trascina la Roma in Europa League, Il Romanista in apertura: "Turnover the top"

"Turnover the top" è il titolo scelto oggi dall'edizione odierna de Il Romanista per aprire la sua prima pagina all'indomani del vitale successo della Roma contro lo Stoccarda in Europa League. I giallorossi, gestiti con un moderato turnover da Gasperini in vista del big match di domenica contro il Milan, passano 2-0 all'Olimpico con la doppietta di Pisilli e conquistano il quinto posto in classifica che varrebbe una qualificazione diretta agli ottavi di finale: "Roma-Stoccarda 2-0. È festa all'Olimpico. Cambiamo più dimezza squadra vincendo bene e ipotecando il passaggio diretto agli ottavi. Pisilli fa doppietta ed è il volto di un gruppo giovane, sbarazzino, 'gesperiniano'. Domenica il Milan. Proviamoci!", scrive ancora il giornale a tinte giallorosse.

Ieri Gian Piero Gasperini ha analizzato così il successo della Roma in conferenza stampa: "La prestazione è stata di valore contro una squadra forte, una partita vera con punti in palio. Era ciò che volevo fare, anche per testare questi ragazzi e sono usciti fuori. Potevamo prendere gol, Svilar ci ha salvati in alcune occasioni, ma potevamo farne di più. Esco da qui soddisfatto per tante prestazioni positive viste. Se Pisilli rimane? Sì, assolutamente. Non solo per i gol, ma per la prestazione fatta: è migliorato tanto, perde poche palle. Deve ancora un po' maturare, ma siamo davanti a un ragazzo di valore. In più, lo contraddistingue la capacità di calciare".