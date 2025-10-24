Pressione, stanchezza e tattica. Tuttosport annuncia: "Salvate il soldato Yildiz"
In occasione della prima pagina di oggi di Tuttosport, il titolo principale è il seguente: "Salvate il soldato Yildiz". Pressione, stanchezza e tattica: ecco perché, nelle ultime partite, Kenan non ha inciso come voleva. La Juventus deve rilanciarsi in campionato: la forma del numero 10 sarà decisiva. Tudor-società: la fiducia va oltre le tensioni.
Spazio anche all'altra metà della città, con il titolo in taglio basso riportato di seguito: "Toro, ansia per Israel: non si allena". Problema al costato per il portiere: Genoa a rischio, ma Baroni lo aspetterà fino all'ultimo. Paleari si scalda: è già stato protagonista in Coppa Italia col Pisa.
Editoriale di Marco Conterio La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
