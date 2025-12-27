“Atalanta sfida la capolista per ribaltare le statistiche”. Così il Corriere di Bergamo in apertura

Per l’Atalanta è giornata di vigilia per l’ultima sfida del 2025 che lo vedrà protagonisti in casa contro l’Inter, big match della diciassettesima giornata di campionato in programma al New Balance Stadium alle 20:45.

Una vittoria permetterebbe alla formazione allenata da Raffaele Palladino - la quale resta ancora imbattuta in casa in campionato - di rilanciarsi definitivamente per la zona Europa, dopo le sei vittorie raccolte nelle otto gare fin qui disputate dal tecnico napoletano dal suo arrivo a Bergamo.

In difesa però Palladino avrà scelte quasi obbligate viste le assenze di Kossounou (in Coppa D’Africa) e dell’acciaccato Djimsiti: saranno Scalvini, Ahanor e Kolasinac ad agire davanti a Carnesecchi. Davanti viaggiano verso la conferma De Ketelaere e Scamacca, mentre si giocheranno l’ultima maglia Daniel Maldini e Kamaldeen Sulemana.