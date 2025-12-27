Fiorentina a Parma in cerca di conferme. Il Corriere Fiorentino: "Mezzogiorno di fuoco"
La Fiorentina sarà di scena quest'oggi al Tardini di Parma, nell'anticipo che aprirà la diciassettesima 2025/26 a partire dalle ore 12:30. Dopo la prima vittoria in campionato raccolta contro l'Udinese, i viola chiuderanno l'anno in un altro delicatissimo scontro salvezza, questa volta contro i ducali.
Il tecnico Paolo Vanoli, che oltre alle assenze di Fazzini e Pablo Marì per infortunio, dovrà rinunciare anche allo squalificato Ranieri, dovrebbe ripartire dal 4-3-3 visto al Franchi una settimana fa: Viti dovrebbe sostituire sulla sinistra l'ex capitano gigliato; davanti viaggia verso la conferma nella nuova veste di esterno Fabiano Parisi, a completare il reparto con Gudmundsson e Kean.
Tra i convocati si rivede dopo circa due mesi Robin Gosens, mentre è stato escluso Richardson dopo l’intervista rilasciata dallo stesso calciatore a L’Equipe pochi giorni fa, in cui il marocchino si è lamentato dello scarso impiego annunciando di volersene andare ne corso del prossimo mercato invernale.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.