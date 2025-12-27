La Lazio di scena oggi a Udine. Il Corriere di Roma titola: "Zaccagni-Zaniolo altra puntata"

La diciassettesima giornata di Serie A riparte senza sosta anche per le squadre della Capitale. Si comincia già domani con la Lazio, chiamata alla trasferta sul campo dell’Udinese.

I biancocelesti allenati da Maurizio Sarri arrivano a questo appuntamento dopo una serie di tre risultati utili consecutivi, seppur caratterizzati da due pareggi, incluso quello recente e poco convincente maturato all’Olimpico contro la Cremonese. La squadra, rinfrancata anche dalle notizie positive legate alla possibilità di operare sul mercato di gennaio, cerca ora un cambio di passo e punta a centrare il secondo successo di fila lontano da casa.

L’Olimpico tornerà invece protagonista lunedì sera, quando la Roma ospiterà il Genoa. I giallorossi attraversano un momento complicato, con tre sconfitte nelle ultime quattro gare che hanno fatto scivolare la squadra rispetto alle prime posizioni e riavvicinato in modo preoccupante Juventus, Bologna e Como nella corsa Champions. Riflettori puntati soprattutto su Daniele De Rossi, atteso per la prima volta da avversario nello stadio che lo ha visto protagonista per gran parte della sua carriera.