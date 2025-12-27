Samp, la Reggiana è un crocevia. La Repubblica Genova: "Brividi anche per Entella e Spezia"
"Samp, la Reggiana è un crocevia. Brividi anche per Entella e Spezia" scrive La Repubblica Genova in prima pagina quest'oggi. Spazio alla Serie B e alle tre liguri pronte a scendere in campo quest'oggi.
Prima la Reggiana. La Sampdoria, per abbandonare le ultime posizioni di classifica, dovrà operare molto in entrata (e di conseguenza in uscita) per colmare quelle lacune evidenziate in questa prima parte di stagione. Prima però c'è il campionato che incombe.
L'ultima sfida del 2025 vedrà i blucerchiati (Marassi, ore 15) opposti ai granata emiliani. "Focalizziamoci sulla gara" è il diktat di Angelo Gregucci. In campo oggi anche lo Spezia alle 12 e 30 col Pescara e la Virtus Entella (ore 15) a Venezia.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
