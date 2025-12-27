Sfida alla capolista, L'Eco di Bergamo: "Per l'ultima del 2025 domani l'Atalanta sfida il tabù Inter"

"Per l'ultima del 2025 domani l'Atalanta sfida il tabù Inter" scrive L'Eco di Bergamo in prima pagina quest'oggi. L'Atalanta si prepara ad ospitare l'Inter, una delle formazioni tabù dell'era Gasperini.

L'Inter ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A contro l'Atalanta e in generale è imbattuta in tutte le 13 più recenti (8V, 5N); l'ultima volta che ha registrato una serie più lunga di successi consecutivi contro questa avversaria in campionato risale al 1967 (otto in quell'occasione). La Dea non ha trovato la via del gol in quattro delle otto più recenti sfide interne contro i nerazzurri nel torneo.