Assenti in campo, spalti stracolmi. Nuovo Quotidiano di Puglia: "Lecce: col Como il tifo dei 30mila"

"Assenti in campo, spalti stracolmi. Lecce: col Como il tifo dei 30mila" scrive il Nuovo Quotidiano di Puglia in prima pagina quest'oggi. Il Lecce si prepara ad affrontare il Como in uno dei match della 17esima giornata con il pubblico salentino pronto a rispondere in massa: 30mila i tifosi previsti al Via del Mare per la gara contro il Como di Fabregas.

I salentini vogliono chiudere con una soddisfazione questo 2025 nell'ottica di rilanciare ulteriormente le proprie quotazioni salvezza dopo 16 partite fin qui giocate, che sono valse 16 punti in classifica.

Diverse assenze per Eusebio Di Francesco, che dovrà fare a meno di Gaspar, Coulibaly e Banda (convocati in Coppa d’Africa). Fra gli indisponibili poi si aggiunge Tete Morente (non era al meglio) insieme a Berisha e Früchtl. Jean rientra tra i convocati e ce la fa anche Tiago Gabriel, pure lui non al 100% negli ultimi giorni.