Fiorentina, voglia di conferme. La Repubblica Firenze: "A Parma voglia di risalita"

"Fiorentina, voglia di conferme. A Parma voglia di risalita" scrive La Repubblica Firenze in prima pagina quest'oggi. Mezzogiorno di fuoco allo stadio Tardini quest'oggi con la Fiorentina attesa da un'altra prova importante e da un altro scontro salvezza, stavolta contro il Parma.

Dopo aver trovato la prima vittoria in campionato con i 5 gol rifilati all'Udinese nell'ultimo turno, i viola sono attesi dallo scontro con il Parma. La squadra di Vanoli va a caccia di conferme e continuità per proseguire la scalata in classifica e credere ancora di più nella salvezza.