Fiorentina, voglia di conferme. La Repubblica Firenze: "A Parma voglia di risalita"
TUTTO mercato WEB
"Fiorentina, voglia di conferme. A Parma voglia di risalita" scrive La Repubblica Firenze in prima pagina quest'oggi. Mezzogiorno di fuoco allo stadio Tardini quest'oggi con la Fiorentina attesa da un'altra prova importante e da un altro scontro salvezza, stavolta contro il Parma.
Dopo aver trovato la prima vittoria in campionato con i 5 gol rifilati all'Udinese nell'ultimo turno, i viola sono attesi dallo scontro con il Parma. La squadra di Vanoli va a caccia di conferme e continuità per proseguire la scalata in classifica e credere ancora di più nella salvezza.
Altre notizie Rassegna stampa
Assenti in campo, spalti stracolmi. Nuovo Quotidiano di Puglia: "Lecce: col Como il tifo dei 30mila"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
2 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
3 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile