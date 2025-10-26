"Rigori, polemiche e pure una rissa": Il Giornale in prima pagina su Napoli-Inter

"Rigori, polemiche e pure una rissa: il Napoli ne fa tre e batte l'Inter": così Il Giornale in prima pagina descrive la sfida che il Napoli di Antonio Conte si è aggiudicato ieri sera contro l'Inter di Cristian Chivu.

Gli azzurri si sono imposti 3-1 grazie alle reti di De Bruyne su calcio di rigore (poi uscito per infortunio), McTominay e Anguissa. Nel mezzo una rete di Calhanoglu per i nerazzurri.

Tante le polemiche scaturite sia durante la sfida che nel post-partita, dove Marotta e Conte in particolare si sono pizzicati a distanza, con il tema del rigore che ha sbloccato il match a fare da padrone. Chivu invece da parte sua ha buttato acqua sul fuoco: "In Italia siamo abituati a piangere, ma io non piango", ha detto il tecnico in conferenza stampa.