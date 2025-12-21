Roma battuta e la Champions ritorna nel mirino, Il Gazzettino: "La Juve di Spalletti corre"

La Juventus torna in corsa per un posto nella prossima Champions League. La squadra di Luciano Spalletti ha superato 2-1 la Roma con i gol di Conceiçao e Openda e si è rilanciata in classifica. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Gazzettino: "La Juve di Spalletti corre: Roma battuta e la Champions ritorna nel mirino".