Roma, cosa prevede il futuro. Il Messaggero in prima pagina: "Lo stadio dei sogni"

La Capitale ha un desiderio e riguarda il nuovo impianto della banda giallorossa di Gasperini. Sono emerse nuove immagini del progetto di Pietralata, con la Curva Sud - dedicata ai tifosi capitolini - che avrà una capienza di 23mila posti, altezza di 9 metri, dunque più della Nord. E gli ingressi saranno ispirati ai rioni storici della città. "Roma, vi sveliamo lo stadio dei sogni", la prima pagina ampia de Il Messaggero stamane.

Intanto il Viminale ha rotto il silenzio: stop alle trasferte dei tifosi romanisti e della Fiorentina fino a fine stagione dopo gli scontri violenti avvenuti sulla A1 nella giornata del 18 gennaio.

All’altezza di Casalecchio di Reno, l’incrocio tra un gruppo di sostenitori viola - diretti a Bologna per la gara del Dall’Ara - e un gruppo di sostenitori rossoblù - a loro volta diretti a Torino - ha portato a scontri, con scene da far west che hanno coinvolto circa 200 ultras.