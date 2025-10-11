Roma, il domani è difficile da programmare. Il Romanista in apertura: "C'è ancora oggi"

"C'è ancora oggi" scrive Il Romanista in apertura quest'oggi. Tra presente e futuro. Mentre la Roma si gode il primo posto in classifica, tra scadenze e prestiti il futuro è difficile da programmare in casa giallorossa ma Gasperini ha indicato la via con una squadra giovane e da valorizzare. Destinazione futuro.

Il riscatto di Pisilli - Niccolò Pisilli, autore di una doppietta nella sfida di ieri dell'Italia Under 21 contro lo Svezia Under 21 si è preso la scena nella vittoria per 4-1 degli Azzurrini, ha parlato della sua prestazione e della vittoria degli azzurrini ai microfoni di Rai Sport: "Do un grande voto alla squadra. Abbiamo giocato una grande partita di squadra e i gol sono merito dei miei compagni. Roma? Parlerò con Gasperini quando rientrerò a Trigoria, ma non ho alcun tipo di problema con lui".