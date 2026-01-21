Roma, niente trasferte. Il Romanista in prima pagina: "Lockdown: vietato tifare"
TUTTO mercato WEB
"Lockdown: vietato tifare": per quanto riguarda la prima pagina di oggi, Il Romanista sceglie questo come titolo principale. Dopo gli scontri sull'A1 di domenica, arriva il pugno duro da parte del Viminale: la Roma non potrà contare sul suo popolo lontana dall'Olimpico fino alla fine del campionato. Provvedimento identico anche per la Fiorentina. Per colpa di pochi, alla fine hanno pagato tutti.
Si parla anche di mercato, con la dirigenza giallorossa al lavoro sia per le entrate che per le uscite. Non a caso, ecco un altro titolo della prima pagina: "Bailey, è già finita". Leon torna all'Aston Villa, ieri il volo a Birmingam.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Le più lette
4 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Spalletti ritrova Mourinho e la Juve lavora per dargli un attaccante, ma: "Mercato? Non mi aspetto nulla"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile