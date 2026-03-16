I due volti della Capitale, Il Messaggero: "Lazio, notte da grande. Roma ferma al rosso"
"Lazio, notte da grande. Roma ferma al rosso" scrive Il Messaggero in prima pagina quest'oggi. Notte da grande per la Lazio di Maurizio Sarri che si regala un successo importante contro il Milan, festeggiando insieme ai suoi tifosi, in un Olimpico che ribolle di passione.
Nel posticipo domenicale della 29esima giornata, i biancocelesti hanno battuto per 1-0 il Milan di Allegri grazie a un gol di Isaksen, fermando la rincorsa Scudetto dei rossoneri, regalando così all'Inter un margine di 8 punti sui cugini.
Alle 18 invece sconfitta tra le polemiche per la Roma di Gasperini, fermata sul 2-1 a Como. I giallorossi avanti con Malen, si sono fatti rimontare con Douvikas e, poi in 10 uomini per il doppio giallo a Wesley che ha scatenato la furia del Gasp, con Diego Carlos. Roma ora sesta scavalcata anche dalla Juventus.
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