Rossoblù made in USA, La Nuova Sardegna: "A un fondo americano il 40% del Cagliari"

"A un fondo americano il 40% del Cagliari" scrive La Nuova Sardegna in prima pagina quest'oggi commentando così la notizia dell'ingresso di un fondo americano entra nel capitale del Cagliari.

La Praxis capital managment ha come amministratore delegato Maurizio Fiori, di origini sarde. Secondo indiscrezioni il fondo ha acquistato il 40 per cento della società. Il resto rimane nelle mani del presidente Tommaso Giulini.

"L’operazione nasce dalla condivisione di una visione strategica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di supportare lo sviluppo del nuovo stadio e più in generale la crescita e il rafforzamento strutturale del Cagliari Calcio" hanno fatto sapere i sardi nel comunicato ufficiale che ha annunciato l'ingresso di Praxis capital managment.