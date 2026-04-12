Sabato amaro per la Dea, L'Eco di Bergamo apre: "La Juve punisce l'Atalanta"

In occasione della prima pagina di oggi, viene dedicato uno spazio al calcio da L'Eco di Bergamo e in particolare alla formazione cittadina. Ecco il titolo scelto: "La Juve punisce l'Atalanta". Nerazzurri battuti in casa per 0-1, decisivo l'ex Boga. Il sogno di tornare in Champions League si allontana.

Palladino dopo il fischio finale: "Parto da dire che sono orgoglioso dei miei ragazzi. Una partita dove va accettata la sconfitta perché si vede poche volte in una stagione una squadra che gioca bene, ma esce con zero punti. Per me è stata la miglior gara da quando alleno l'Atalanta: abbiamo creato tanto e colpito pure un palo. Purtroppo dovevamo concretizzare e il goal della Juve è stato fatale".