Sconfitta al Ferraris. L'Unione Sarda in prima pagina: "Il Cagliari affonda a Genova"

"Il Cagliari affonda a Genova". Titola così in prima pagina il quotidiano L'Unione Sarda, che si concentra sullo sport e in particolar modo sulla sconfitta rimediata dai rossoblu in casa del Genoa. Un ko pesante per il Cagliari, battuto per 3-0 dal Grifone al Ferraris. Partita cominciata in salita per la formazione di Fabio Pisacane, punita dal gol di Colombo. Il Cagliari poi ha avuto una ghiotta occasione del pareggio, sprecata tuttavia da Luvumbo.

Nella ripresa allora il Genoa ha prima trovato il raddoppio con Frendrup e poi firmato il terzo gol con Ostigard, portando a casa tre punti fondamentali in chiave salvezza. Il Cagliari al fischio finale è stato raggiunto proprio dal Grifone, salito a quota 19 e ora a +5 sulla zona retrocessione. Tanto rammarico dunque per i sardi, che non hanno trovato continuità dopo il pareggio ottenuto in rimonta sulla Cremonese pochi giorni fa.

La lotta per la salvezza quindi rimane apertissima anche per il Cagliari, che nelle ultime tre gare di Serie A è riuscito a raccogliere appena 1 punto proprio a Cremona. All'orizzonte poi c'è un'altra sfida delicata per i rossoblu, che sabato alle 20.45 torneranno in campo all'Unipol Domus. Di fronte al Cagliari ci sarà la Juventus, reduce da un convincente 5-0 conquistato proprio ieri ai danni della Cremonese.