Si apre col botto la 7^ giornata. Il Corriere della Sera: "L'Inter batte la Roma, Napoli ko col Toro"

Se l’aggiudica l’Inter il big match della 7ª giornata, che all’Olimpico contro la Roma vince di misura e aggancia gli stessi giallorossi e il Napoli al primo posto in classifica.

Nerazzurri che la sbloccano in avvio con la rete del solito Ange Bonny e nella ripresa resistono con fermezza al li ho assalto degli avversari, desiderosi di cercare il pareggio. La Roma ci va vicina più volte, aggrappandosi alla freschezza di Dybala, e risultando un po’ sprecona, soprattutto con Dovbyk.

Sorride Cristian Chivu al termine del match: “Abbiamo disputato un grande primo tempo, potevamo essere più lucidi. Nella ripresa siamo un po’ calati, ma era naturale. Tutti si sono rimboccati le maniche e abbiamo fatto il massimo per vincere. Sono contento, se lo meritano. I ragazzi fanno tanti sacrifici e hanno saputo lavorare sodo per superare le delusioni della passata stagione”.