"Signora dei rimpianti": il Quotidiano Sportivo in prima pagina sulla frenata della Juventus
"Juve, signora dei rimpianti. Due pali e solo 1-1 col Lecce, David si fa parare un rigore": così in prima pagina il Quotidiano Sportivo in edicola oggi, domenica 4 gennaio 2026.
Poi sulla gara di ieri sera: "Nessuno sconto a Gasperini, l'Atalanta rivede l'Europa". Sulla gara di Udine: "Da Cunha-gol. Il Como europeo è da Champions. La squadra di Fabregas supera l'Udinese 1-0 e adesso mette nel mirino il quarto posto". Poi sull'Inter: "Chivu, la ThuLa per la vettta. Ultimo assalto a Cancelo".
