Simeone affonda il Napoli, Tuttosport in apertura: "Toro, vedi il Cholito e poi godi""
Il Torino torna al successo e lo fa contro la capolista del torneo. Cade il Napoli di Antonio Conte. Al "Grande Torino" sono i granata di Marco Baroni che fanno festa grazie alla rete dell'ex Giovanni Simeone. Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport: "Toro, vedi il Cholito e poi godi".
Nel giorno del forfait del sostituto di Lukaku il protagonista è Simeone. Corsi e ricorsi di mercato
