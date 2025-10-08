Superlega e Uefa a lavoro per una SuperChampions. Corriere della Sera: "Ecco il piano"

Nel 2021 il progetto Superlega, la competizione d'élite riservata a pochi eletti, fu soffocato. Adesso, si legge sul Corriere della Sera, dopo stagioni trascorse a colpi di comunicati e sentenze in tribunale, le parti, quindi Superlega e Uefa, hanno avviato un dialogo aperto e costruttivo per cambiare nuovamente il format della Champions League.

Tramontato il periodo di tensione, Superlega e Uefa sembrano essere al lavoro al fine di raggiungere un accorso per una evoluzione del modello della Champions League. L'operazione è cambiare e ingigantire la competizione europea: le attuali 36 squadre sarebbero divise in due fasce da 18, ma le prime 8 della fascia con il ranking Uefa più alto si qualificherebbero direttamente agli ottavi. Questa Champions con il restyling dovrebbe entrare in vigore del 2027.