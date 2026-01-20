Trasferta a Copenaghen per gli azzurri, Il Mattino recita: "Napoli, fai l'impresa"

In occasione della prima pagina di oggi, Il Mattino ha dedicato il solito e importante spazio alle vicende del Napoli. In particolare, ha scelto un titolo che sia di buon auspicio per le sorti azzurre ed è il seguente: "Napoli, fai l'impresa". Azzurri impegnati questa sera in Champions, sul campo del Copenaghen. Nonostante l'emergenza infortuni, serve assolutamente la vittoria.

Conte alla vigilia: "Cerchiamo di concentrarci su chi c'è, cerchiamo di trovare sempre delle soluzioni. Lo abbiamo fatto anche in questi due giorni in cui abbiamo preparato la partita, mi auguro che questo possiamo portarlo in campo. Inevitabilmente devi cambiare qualcosina, nell'ultima partita abbiamo perso sia Politano che Rrahmani, anche Neres continua ad avere questo problema alla caviglia che non stiamo riuscendo a risolvere. Dobbiamo trovare le soluzioni senza piangerci addosso, concentriamoci su di noi e su quello che possiamo cambiare e fare bene. Poi quando accadono cose imponderabili diventa difficile. Ma sono fiudcioso".