Tre gol al Verona, La Stampa in prima pagina: "Super Toro. Per la Juve la carta Kessié"

Proprio quando il tonfo in casa contro il Cagliari aveva lasciato qualche rammarico e scoria di troppo, ecco il ritorno in grande stile del Torino al Bentegodi: tre gol e clean sheet a Verona: Simeone, Casadei e Njie sugli scudi, Marco Baroni così ritrova i tre punti e si rilancia in classifica. "Super Toro", titola in taglio basso La Stampa, soffermandosi poi sul mercato e i rivali bianconeri: "Per la Juve la carta Kessié".

Torna di moda, dunque, il nome del centrocampista ivoriano classe '96 ancora in scadenza di contratto con l'Al Ahli e sprovvisto di rinnovo, dunque papabile colpo a costo zero per Spalletti e la Vecchia Signora. Un profilo ampiamente accostato al club bianconero anche in estate, quando l'ex Milan sembrava indirizzato al ritorno in Italia, salvo poi restare in Arabia Saudita e rispettare il contratto in corso di validità.