Scontro Champions all'Olimpico, La Repubblica (ed. Roma): "Roma-Juve la grande sfida"
TUTTO mercato WEB
Sfida dal sapore di Champions questa sera all'Olimpico. Roma e Juventus, scontro diretto per le zone alte della classifica. La squadra di Gasperini alle 20.45 ospiterà i bianconeri di Luciano Spalletti per continuare la corsa verso il quarto posto. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione romana de La Repubblica: "Roma-Juve la grande sfida. Il tifoso Ghini: 'Che emozione'".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Le più lette
2 Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, si chiude la 29ª giornata: c'è il big match Arezzo-Ravenna, Cosmi debutta contro il Catania
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"