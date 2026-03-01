Tensioni al Torino, Tuttosport: "Tifosi a muso duro. D'Aversa anche"

La prima pagina di Tuttosport di oggi dà grande risalto alla sfida dell’Olimpico tra Roma e Juventus, presentata come uno snodo cruciale per la corsa Champions. Il titolo scelto è eloquente: “Sentenza capitale”, con il sottotitolo “Ore 20:45 Roma-Juve è spareggio Champions”, a sottolineare il peso specifico della gara nella lotta per il quarto posto.

L'altro titolo principale è netto e si riferisce al Torino: “Tifosi a muso duro. D’Aversa anche”. Il quotidiano racconta il confronto al Filadelfia tra ultras e squadra, con parole durissime rivolte ai giocatori: "Ridicoli, vergognatevi. E vedete di salvarvi prima del derby". Spazio anche alle parole del nuovo tecnico, che avverte: "Se qualcuno non avesse chiari i pericoli, cambia subito squadra".