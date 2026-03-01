Il giovane Parma non si ferma, Gazzetta di Parma in taglio alto: "Salvezza più vicina"
TUTTO mercato WEB
L'edizione odierna della Gazzetta di Parma torna sul pareggio di venerdì degli uomini di Cuesta contro il Cagliari. I gialloblù infatti hanno chiuso il match sull'1-1 conquistando un altro punto importante in vista della salvezza. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "Il giovane Parma non si ferma. Salvezza più vicina".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Le più lette
2 Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, si chiude la 29ª giornata: c'è il big match Arezzo-Ravenna, Cosmi debutta contro il Catania
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"