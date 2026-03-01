L'Eco di Bergamo verso il match col Sassuolo: "Atalanta a caccia di punti per l’Europa"

Nella prima pagina odierna de L’Eco di Bergamo, l’unico richiamo calcistico è dedicato all’Atalanta e trova spazio nel box in alto. Il titolo scelto dal quotidiano è “Atalanta a caccia di punti per l’Europa”, con riferimento diretto all’obiettivo stagionale della squadra nerazzurra e al match di oggi alle 15 contro il Sassuolo.

Il richiamo sottolinea il momento della Dea, impegnata nella corsa alle competizioni europee, e incornicia una fase cruciale del campionato, in cui ogni risultato diventa determinante per restare agganciati alle posizioni che contano. Tutto il resto della prima pagina è invece occupato da temi di attualità e cronaca, senza ulteriori riferimenti al calcio.