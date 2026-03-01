Ko a San Siro, La Repubblica (ed. Genova): "Troppa Inter per il Genoa costretto a piegare la testa"
Sconfitta esterna per il Genoa. La squadra di Daniele De Rossi viene battuta 2-0 a San Siro dall'Inter capolista. Decidono un gol per tempo di Dimarco, gran conclusione al volo con il mancino, e di Calhanoglu su calcio di rigore. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione genovese de La Repubblica: "Troppa Inter per il Genoa costretto a piegare la testa".
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
