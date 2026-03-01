Corriere del Mezzogiorno: “Il ritorno di Lukaku. Il Napoli la spunta all’ultimo respiro”
La prima pagina del Corriere del Mezzogiorno dedica lo spazio calcistico al Napoli e al successo sofferto sul campo del Verona. Il richiamo si trova in basso ed è affidato al titolo “Il ritorno di Lukaku. Il Napoli la spunta all’ultimo respiro”, che sintetizza l’epilogo della gara decisa nei minuti finali.
Nel sommario si entra nel dettaglio della partita del Bentegodi: “Battuto il Verona con un gol dell’attaccante schierato nel finale”, con il riferimento diretto alla scelta decisiva di Conte e all’impatto immediato di Lukaku, tornato protagonista nel momento più delicato.
L’articolo sottolinea come la vittoria sia arrivata al termine di una prestazione complicata, risolta grazie al peso specifico dell’attaccante belga e alla capacità della squadra di restare agganciata alla partita fino all’ultimo pallone.
