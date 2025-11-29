Valente, Tresoldi e non solo: fuga dei piedi, adesso è un problema per la Nazionale
Una volta si faceva a gara a chi potesse trovare un lontano parente italiano per giocare con la nostra Nazionale, adesso non più. Anzi, a volte, è il contrario. A ricordarlo è Sport Week, settimanale in edicola con La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul tema con il seguente titolo: "Fuga dei piedi: adesso è un problema nazionale".
Viene preso in esame il caso Luciano Valente, che ha scelto un'altra selezione, ossia quella olandese. Oppure Nicolò Tresoldi, anche lui convocabile ma ormai colonna dell'Under 21 tedesca.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
