Vittoria ed estasi. Il Secolo XIX apre sul Genoa: "Aggancio sul Cagliari riuscito"

Il Secolo XIX oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio allo sport e in particolar modo al Genoa. Il Grifone ha fatto un passo in avanti fondamentale nel posticipo della ventesima giornata, passando con un netto 3-0 sul Cagliari. La formazione di Daniele De Rossi ha aperto la gara del Ferraris con Colombo, ancora una volta in gol, allungando nel corso della ripresa grazie a Frendrup e Ostigard. Un colpo da salvezza per i rossoblu, adesso a +5 sul terzultimo posto.

Il Genoa quindi, dopo i pareggi contro Pisa e Milan, è riuscito a tornare a vincere specialmente di fronte al proprio pubblico. Un dato importante quello registrato dai liguri, che non trovavano il bottino pieno dall'8 dicembre in occasione dell'1-2 piazzato in casa dell'Udinese. La vittoria al Ferraris invece mancava dal 29 novembre, quando il Grifone riuscì ad imporsi per 2-1 in un altro scontro salvezza disputato contro il Verona.

Il Genoa di conseguenza ha agganciato proprio il Cagliari a quota 19 ma andrà alla ricerca di ulteriore continuità nelle prossime settimane. Sul calendario del Grifone infatti c'è un nuovo scontro diretto, fondamentale anche nella corsa salvezza. Il Genoa infatti domenica alle 12.30 sarà di scena al Tardini, ospite di un ottimo Parma reduce dalla rimonta per 1-2 firmata contro il Lecce.