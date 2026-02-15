Torino, Baroni: "Vlasic insostituibile. Futuro? Tutto passa dal presente e dal Bologna"

Il tecnico del Torino Marco Baroni ha parlato prima del fischio d'inizio della sfida odierna contro il Bologna. Queste le parole dell'allenatore granata a Sky Sport: "Il presidente pretende impegno massimo da parte di tutti, la squadra deve solo pensare alla maglia che indossa. Il futuro passa dal presente, dall'oggi, dal fare una grande partita contro una squadra forte".

Perché Prati e non Ilkhan?

"Ilkhan sta facendo molto bene, ma in settimana ha avuto un attacco influenzale. Sono due giocatori simili, uno inizierà e uno entrerà nella ripresa".

Vlasic tornato titolare?

"Un giocatore insostituibile per il ruolo, per la dedizione, per quello che dà ogni giorno. E' un giocatore importantissimo".