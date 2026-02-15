Torino, Baroni: "Vlasic insostituibile. Futuro? Tutto passa dal presente e dal Bologna"
TUTTO mercato WEB
Il tecnico del Torino Marco Baroni ha parlato prima del fischio d'inizio della sfida odierna contro il Bologna. Queste le parole dell'allenatore granata a Sky Sport: "Il presidente pretende impegno massimo da parte di tutti, la squadra deve solo pensare alla maglia che indossa. Il futuro passa dal presente, dall'oggi, dal fare una grande partita contro una squadra forte".
Perché Prati e non Ilkhan?
"Ilkhan sta facendo molto bene, ma in settimana ha avuto un attacco influenzale. Sono due giocatori simili, uno inizierà e uno entrerà nella ripresa".
Vlasic tornato titolare?
"Un giocatore insostituibile per il ruolo, per la dedizione, per quello che dà ogni giorno. E' un giocatore importantissimo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Bologna, Sartori: "I contratti dei giocatori non centrano nulla con il nostro percorso, lo dico per l'ultima volta"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile