2 gol con 3 tiri in porta: Hojlund trascina il Napoli. I numeri della sua partita contro la Juve

Rasmus Hojlund è sicuramente l'uomo in più del Napoli, quello che non doveva esserci, ma che ora fa la differenza. Dopo l'infortunio di Lukaku in estate, Manna è tornato sul mercato per accontentare Antonio Conte e la dirigenza gli ha permesso di arrivare al danese, scontento al Manchester United proprio come lo era McTominay e ora dominante al Maradona. La sua doppietta ha sconfitto la Juventus e il grande ex, uscito a testa bassa dallo stadio che lo aveva incoronato campione d'Italia.

Analizzando le statistiche riportate da La Gazzetta dello Sport, ecco che si capisce come Hojlund abbia dominato in tutto e per tutto il match: 90 minuti giocati, 2 gol segnati con 3 tiri in porta, 2 sponde, un contrasto vinto, 12 duelli, di cui 5 aerei, 2 falli subiti e 24 palloni giocati. Kelly lo sta ancora cercando: sull'1-0 lo aggira come fosse un novellino alla prima presenza in Serie A, sul secondo invece gli si mette alle spalle e il difensore inglese se lo dimentica, perdendo l'orientamento.

In prestito per 6 milioni con riscatto fissato a 44, Hojlund si sta cercando di guadagnare la conferma a suon di gol e, piano, piano, la dirigenza si sta convincendo a trattenerlo.