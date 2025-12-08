Genoa, l'importanza della sfida di Udine: ritorna Norton-Cuffy e si riparte da Vitinha-Colombo

Vietato abbattersi. Daniele De Rossi lo ha detto all'anti-vigilia della sfida di questa sera contro l'Udinese. Una partita molto insidiosa contro un avversario che ha dimostrato sì fisicità e qualità ma che sta avendo un rendimento altalenante con cinque vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Servirà il classico Genoa da battaglia per uscire dal Bluenergy Stadium con un risultato positivo soprattutto per approcciare il finale di anno decisamente impegnativo contro squadre del calibro di Inter, Atalanta e Roma.

Si riparte da Vitinha e Colombo

E per l'occasione il mister rossoblù dovrebbe, condizionale d'obbligo ripartire dai "titolarissimi". In campo dovrebbero andare gli undici che una settimana fa hanno superato il Verona con Colombo e Vitinha a formare il tandem offensivo. Del resto squadra che vince non si cambia specialmente nel momento in cui sembra essere stata trovata una quadra dal punto di vista dell'equilibrio in campo.

Il ritorno di Norton-Cuffy

Importante sarà il ritorno dopo la squalifica di Norton-Cuffy. Il difensore inglese infatti ritroverà un posto sulla corsia di destra ed è stato elogiato dal suo allenatore: "È un giocatore che a me piace molto e deve continuare così. Ha sete, è curioso, può veramente spaccare il mondo. Deve mettere dentro conoscenza, del suo corpo e della tecnica. Deve imparare a giocare con i compagni. Se deve prendere spunto da qualcuno dico proprio Bellanova".