Cagliari-Roma, insulti di Folorunsho alla madre di Hermoso: rischia la prova TV?

Nella sfida vinta ieri pomeriggio dal Cagliari contro la Roma il centrocampista rossoblu, Michael Folorunsho, si è reso protagonista di una accesa discussione con Hermoso in seguito al contatto in area tra Ghilardi e Palestra. "Tua madre fa i... tua madre deve morire. Quella p...", il virgolettato riportato dal Corriere dello Sport (leggi qui la ricostruzione dell'accaduto).

Proprio il fatto che il tutto sia accaduto a favore di telecamere fa presupporre che la questione potrebbe non essere finita qui. Le sue parole infatti hanno già fatto il giro dei social, da dove poi sono arrivate le scuse dell'ex Napoli: "Solo dopo la partita ho rivisto le immagini, non posso che chiedere scusa a chiunque si sia sentito offeso".

Secondo il quotidiano però ora Folorunsho rischia di essere sanzionato tramite la prova tv. Va detto che in merito sarà importante capire se il direttore di gara abbia segnalato qualcosa nel referto, o se ci siano degli audio oltre alle immagini circolate. Già in campo la cosa si è trascinata fino al fischio finale, come quando, dopo un contrasto fra Mancini e Folorunsho, quest'ultimo è rimasto a terra. Il giro palla rossoblu è proseguito, poi Palestra ha provato a buttare la palla fuori, ma Hermoso si è fiondato sulla sfera a caccia del contropiede, con conseguente mischia in campo.