Torino-Milan è anche Casadei contro Rabiot: i numeri a confronto dei due centrocampisti

Torino-Milan sarà anche l'occasione di vedere all'opera dal primo minuto Cesare Casadei e Adrien Rabiot. Sul valore assoluto di entrambi non ci sono grossi dubbi, anche se è scontato spiegare come uno dei due abbia un'età diversa e di conseguenza anche una carriera differente alle spalle. In campo però stasera queste cose conteranno relativamente perché sarà ciò che riusciranno a offrire a determinare l'esito del match. Finora l'italiano è sceso in campo 13 volte, 6 invece quelle in cui abbiamo potuto vedere il francese, che è stato per un po' ai box per infortunio.

Osservando i numeri riportati da La Gazzetta dello Sport, ci si accorge come l'ex Chelsea abbia calciato 16 volte, 5 delle quali verso la porta. Solo 6 i tiri dell'ex Marsiglia, che non ha mai centrato lo specchio. Un dato che fa riflettere e che per certi versi sorprende anche, considerando che in passato è stato spesso autore di gol importanti. Nei recuperi palla va invece decisamente meglio, visto che sono 27 contro i 47 di Casadei. Infine ci sono i passaggi: 419 per il classe 2003, 278 per il 30enne.

Allegri ha bisogno del suo Cavallo Pazzo, Baroni dei gol di Casadei. Tutti e due hanno gli occhi addosso, vedremo se stasera riusciranno a non deludere le aspettative.