Napoli-Juventus, la moviola di Calvarese: "La Penna coerente. Gol Yildiz? Nessun fallo"

Il Napoli si aggiudica un altro scontro diretto superando 2-1 la Juventus, in un match nel quale l'arbitro Federico La Penna non ha dovuto prendere decisioni particolarmente controverse.

Fra le colonne di Tuttosport oggi in edicola l'ex fischietto Gianpaolo Calvarese giudica il suo operato in maniera positiva: La direzione dell’arbitro romano è nel complesso convincente", scrive Calvarese. Questo nonostante qualche sbavatura sia tecnica che disciplinare, si legge. La Penna comincia subito "con una soglia del fallo alta, risparmiando alcuni fischi", aggiunge: "Come quello per una pestata di Cabal a Lang al limite dell’area, e concedendo qualche vantaggio".

L'aspetto positivo però è che "rimarrà coerente per tutta la gara: in totale i falli saranno appena ventuno, di cui sei commessi dai padroni di casa e quindici dagli ospiti".

In merito ai cartellini gialli Calvarese giudica corretto quello che arriva poco dopo la mezz’ora, a Buongiorno, mentre ne manca un altro fine primo tempo per Koopmeiners, che "interviene con un duro tackle su Neres vicino al fallo laterale". Animi accesi dopo un intervento di Kalulu su Olivera: "La Penna estrae il giallo, giusto: non ci sono gli estremi per il grave fallo di gioco, il punto di contatto è basso", scrive Calvarese. Nell’azione del gol di Yildiz "non c’è fallo su Højlund da parte di Locatelli, che prende il pallone recuperandolo regolarmente". Corretta anche l'ammonizione di Beukema.