Dopo 3 anni di Purgatorio lo Schalke 04 torna in Bundesliga. E si rivede Dzeko

Lo Schalke 04 è tornato in Bundesliga, dopo 3 stagioni passate nella Serie B tedesca. Uno dei club con maggior storia del calcio tedesco sta vivendo annate difficili a partire dalla prima retrocessione del 2020/21. In quel caso lo Schalke era tornato in massima serie dopo una stagione, per poi però retrocedere nuovamente in quella successiva.

Anche grazie ai gol dell'ex Fiorentina, Inter e Roma Edin Dzeko, arrivato nel mercato di gennaio, lo Schalke è ora tornato in Bundesliga vincendo oggi contro il Fortuna Dusseldorf 1-0 (gol di Karaman al 15'). Nel finale di gara lo stesso Dzeko è tornato anche in campo per giocare poco più di 20 minuti, in seguito all'infortunio patito nel playoff per il Mondiale giocato contro l'Italia a Zenica.