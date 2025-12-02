45' di dominio Juve all'Allianz Stadium: ma serve un autogol di Palma per sbloccare la gara
Primo tempo giocato quasi solo in una metàcampo all'Allianz Stadium, dove la Juventus ha condotto le danze per tutta la frazione nella sfida di Coppa Italia contro l'Udinese, trovando il meritato vantaggio a metà tempo, dopo esserci andata vicina con Yildiz. Spalletti testa per la prima volta la difesa a quattro, abbandonando per la prima volta lo schieramento difensivo a tre per un più conosciuto 4-2-3-1. Il turco appare ispirato e già dopo dieci minuti impegna Sava con un destro dall'interno dell'area di rigore, mentre al 20' un suo tiro da fuori finisce di poco a lato, col giovane portiere bianconero che osserva la sfera terminare a lato.
Poco dopo, ecco il gol del vantaggio: bella triangolazione sulla destra, con McKennie che vola sulla fascia destra e mette al centro un bel pallone teso che Palma insacca alle spalle del proprio portiere, nel tentativo di anticipare David. Proprio il canadese prima del duplice fischio di Fourneau trova un gol meraviglioso con un sinistro violentissimo praticamente dalla linea di fondo, partendo però in presunta posizione irregolare: permane qualche dubbio sulla posizione di Palma, che ai replay sembra in linea con il canadese. Tutto da rifare, l'Udinese resta in partita ma non conclude mai in porta.
