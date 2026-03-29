8 anni fa ci lasciava mister Mondonico: il ricordo (con tanto di sedia) dei suoi 3 club storici
Atalanta, Torino e Fiorentina ricordano mister Emiliano Mondonico, venuto tristemente a mancare il 29 marzo del 2018. L'ex allenatore di tutte e tre le squadre è stato omaggiato su X con questi tre specifici pensieri:
Atalanta: "Per sempre il nostro Mondo".
Fiorentina: "Emiliano Mondonico per sempre nei nostri cuori".
Torino: "Per sempre il nostro Mondo".
Nell'immagine postata dai granata è chiaro il riferimento all'episodio della sedia, quando Mondonico raggiunse la finale di Coppa UEFA persa a beneficio dell'Ajax, pur non conoscendo sconfitta nel doppio confronto (solo per la regola dei gol in trasferta). Nella partita di ritorno ad Amsterdam restò nell'immaginario collettivo proprio quella sedia agitata in aria dal tecnico, in segno di protesta verso l'arbitraggio ritenuto da lui particolarmente sfavorevole.