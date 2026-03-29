Da un 10 all'altro, Totti su Dybala: "Se dovesse lasciare, spero che la Roma lo rimpiazzi"

Ex capitano e dirigente rigorosamente alla Roma, Francesco Totti ha parlato dei prossimi impegni dei giallorossi di Gian Piero Gasperini, che al rientro dalla sosta se la vedranno con l'Inter, a San Siro. A margine dell'evento organizzato da "Serie A Operazione Nostalgia", Totti ha dichiarato: "Sarà una partita difficile, perché l’Inter deve assolutamente vincere in campionato, mentre la Roma deve restare sulla scia del Como e della stessa Juventus. Sarà quindi una sfida complicata: quando giochi a San Siro non è mai facile".

Una partita che sarà fondamentale per la corsa ad un posto in Champions League: "Certo, devi fare punti" - conferma - ". Per riprendere il Como bisogna fare punti. Perciò la Roma deve andare lì a viso aperto, senza aver paura, e fare la partita".

Intanto in casa Roma si parla del possibile addio di Paulo Dybala alla fine di questa stagione: "Quanto perderebbe la Roma? Questo non lo so, certo tecnicamente perdi tanto, perché come ho sempre detto è il giocatore con più talento della rosa. Però, se dovessero fare questa scelta, spero che sarà rimpiazzato. Se lo rimpiazzo io? Ok, sono pronto per i cinquant’anni, qualcosa gli posso dare ancora (ride, ndr.)", le sue parole riportate da Vocegiallorossa.