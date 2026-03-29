Politano: "Nell'Italia ho ritrovato un Gattuso ancora più carico rispetto a quello di Napoli"

Matteo Politano, esterno della Nazionale italiana e del Napoli, ha parlato in vista della partita che martedì attende l'Italia sul campo della Bosnia, ultimo atto del playoff per le qualificazioni ai prossimi Mondiali sul continente americano.

Tra gli argomenti che sono stati chiesti a Politano, anche la figura del commissario tecnico Rino Gattuso. E se nota qualche differenza rispetto alla versione del mister che lui ha conosciuto ai tempi del Napoli: "Rino ci tiene tantissimo al gruppo e al fatto che bisogna andare tutti nella stessa direzione, che tutti pensino allo stesso modo e in maniera sana. Lui è un motivatore e chiede il massimo a tutti, sia negli allenamenti che nelle partite. L'ho ritrovato ancora più carico rispetto a Napoli". E per Gattuso, cosa significa la Nazionale? Spiega Politano: "Un grande traguardo, come per noi che indossiamo questa maglia. Ed è il primo a tenerci".

Lo spogliatoio dell'Italia come sta vivendo il periodo di avvicinamento alla sentita sfida in terra bosniaca? Racconta Politano: "La viviamo bene, siamo tranquilli pur sapendo cosa e quanto ci giochiamo. Soprattutto per me e qualche altro non più giovane è l'ultima occasione e ci teniamo particolarmente a sfruttarla".

Per rileggere l'intervista integrale di Politano ai canali ufficiali della FIGC, clicca qui