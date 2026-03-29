Bologna, futuro incerto per Freuler: Sartori si muove su Dahl e Watson. E davanti piace Espì

Il Bologna guarda avanti e prepara un’estate che potrebbe segnare un vero punto di svolta. A Casteldebole prende sempre più forma l’idea di avviare un nuovo ciclo, fondato su profili giovani e di prospettiva, in linea con una strategia che punta a rinnovare gradualmente la rosa. Una sorta di rifondazione mirata, senza stravolgimenti immediati ma con l’obiettivo di costruire basi solide per il futuro.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il club rossoblù si sta già muovendo su più fronti. In attacco resta attuale il nome di Carlos Espì del Levante, profilo seguito da tempo e considerato adatto per aprire un nuovo corso offensivo. Parallelamente, però, la dirigenza dei felsinei sta concentrando le proprie attenzioni anche sul centrocampo, reparto destinato a cambiare in modo significativo nei prossimi mesi, soprattutto in vista dell’incertezza legata al futuro di Remo Freuler.

Per quanto riguarda i possibili sostituti, iniziano a emergere i primi profili seguiti con attenzione. Tra questi c’è Hjerto Dahl, centrocampista norvegese dell’Under 21 e oggi in forza al Tromso, già monitorato dal Bologna la scorsa estate. Su di lui si registra anche l’interesse di club come Celtic, Rangers e Besiktas, con una valutazione intorno ai 10 milioni di euro. Piace inoltre David Watson, 21enne del Kilmarnock, mediano moderno capace di abbinare quantità e inserimenti offensivi, come dimostrano i numeri delle ultime stagioni.