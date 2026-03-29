Il Torino è in vendita? Circola un dossier sul club granata tra i tavoli di Bank of America

Il Torino è in vendita? Urbano Cairo nei mesi scorsi ha più volte affrontato l'argomento, che nel presente potrebbe aver subito un'importante accelerata, almeno stando a quanto filtra da ambienti finanziari di primissimo livello.

Da qualche giorno infatti circola una forte indiscrezione lanciata dal Sole 24 Ore secondo la quale vi sarebbe un dossier riguardante la cessione della società Torino tra i tavoli di Bank of America, uno degli istituti bancari più conosciuti e influenti al mondo. Un colosso degli Stati Uniti che vanta una già consolidata esperienza nel mondo del calcio europeo, dove fino ad oggi ha svolto la funzione di advisor. L'attivismo evidenziato da BofA suggerirebbe che, forse, il momento del passaggio di consegne al Torino non sia poi così lontano o remoto.

Fonti vicine a Urbano Cairo, attuale presidente del Torino, ci tengono in ogni caso a ribadire la linea già espressa più volte nei mesi scorsi: "C'è apertura a vendere il Torino a uno più bravo o disponibile negli investimenti, ma sono mai state ricevute ancora offerte". Ora il vento potrebbe cambiare.

Una parte cruciale potrebbe recitarla la questione dello stadio Olimpico Grande Torino, che non è di proprietà del club e ora è anche libero da ipoteche. Questo è allo stato attuale il più grande freno per un potenziale investitore, che vorrebbe conoscere margini e certezze sull'asset più di rilievo dell'intero pacchetto.