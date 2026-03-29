-2 alla finale dei playoff per i Mondiali 2026, il punto sulla Bosnia: dubbio Kolasinac

Manca sempre meno alla finale del playoff per accedere alla Coppa del Mondo 2026: martedì sera Bosnia Erzegovina e Italia si affronteranno a Zenica. Se da un lato Gattuso ha recuperato anche Scamacca, che ha lavorato in gruppo sabato, il ct della Bosnia, Sergej Barbarez, aspetta novità per un altro giocatore dell'Atalanta, Sead Kolasinac, apparso acciaccato dopo la vittoria contro il Galles.

Il programma della Bosnia verso la finale

Come riporta Sky Sport la Bosnia tornerà ad allenarsi questa domenica, nel pomeriggio, ed ora si trova nella capitale Sarajevo, da dove preparerà la gara. Lunedì poi è in programma un altro allenamento, una conferenza stampa di capitan Edin Dzeko, infine il trasferimento a Zenica per la sfida agli azzurri.

Balconi in affitto a Zenica

Sale la febbre playoff in Bosnia ed Erzegovina, in particolare nella città di Zenica, che sarà teatro della partita contro l'Italia, martedì sera. Chi vince va ai Mondiali, dunque i tifosi che vorrebbero sostenere la loro squadra sono ben più di quelli che ci staranno nell'impianto prescelto per la serata. Lo stadio di Zenica può ospitare circa 13.000 spettatori, anche se questo numero va ridotto: le sanzioni UEFA impongono una riduzione a poco meno di 9.000 tifosi. C'è chi però non si è dato per vinto, evidentemente: molti inquilini delle palazzine adiacenti allo stadio infatti stanno affittando letteralmente i balconi dei loro appartamenti, per permettere a chi vuole di assistere alla sfida da una posizione più particolare.