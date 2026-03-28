Kean festeggia il gol sui social: "Se non sei odiato, non stai facendo niente. Forza azzurri!"

Tra campo e social, Moise Kean continua a raccontare il proprio momento dentro e fuori dal rettangolo di gioco. L’attaccante della Fiorentina, impegnato con la Nazionale in vista della finale playoff di martedì sera contro la Bosnia, ha condiviso sui propri profili una consueta carrellata di immagini che mescolano emozioni, calcio e pensieri personali.

Nel post pubblicato, il classe 2000 ha alternato scatti legati alla recente esultanza dopo il gol segnato contro l’Irlanda del Nord ad alcune immagini accompagnate da frasi dal significato motivazionale, in parte ispirate anche a testi sacri. "Mi curo più della mia playlist che della tua opinione", si legge per esempio in una di queste.

A completare il tutto, anche la didascalia scelta per accompagnare il post, che conferma il carattere dell’attaccante dell'Italia e della Fiorentina: "Se non sei odiato non stai facendo niente. Forza azzurri!".