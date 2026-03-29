TMW Chi è il diciannovenne Andrej Kostic, il primo colpo del Milan per la stagione 2026-2027

Il primo tassello del Milan per la stagione 2026/27 porta il nome di Andrej Kostic, giovane attaccante montenegrino che i rossoneri hanno deciso di bloccare con largo anticipo. L’operazione è già definita: circa 3 milioni di euro al Partizan per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del panorama balcanico. Il classe 2007 questa domenica svolgerà le visite mediche, prima di completare la stagione in Serbia e unirsi definitivamente al nuovo progetto rossonero in estate.

Kostic è un centravanti moderno, strutturato fisicamente (188 cm di altezza), capace di giocare sia da prima punta che da seconda. Nato a Podgorica, ha bruciato le tappe: dopo gli inizi al Buducnost, il passaggio al Partizan gli ha permesso di confrontarsi con un contesto più competitivo, dove ha subito lasciato il segno. In stagione ha collezionato 11 gol in 34 presenze, numeri importanti per un giocatore così giovane e inserito in un campionato ad alta intensità come la Superliga serba.

Il Milan lo seguiva da mesi e ha deciso di accelerare per anticipare la concorrenza europea. Il piano è chiaro: inserimento iniziale nel Milan Futuro e crescita graduale, con l’obiettivo di portarlo presto in prima squadra. Kostic ha già assaggiato anche il calcio internazionale, con le prime presenze nella Nazionale maggiore del Montenegro.